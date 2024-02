Pressione alta, mangiare banane è meglio che ridurre il consumo di sale: lo dice la scienza

di Redazione Web

Secondo un nuovo studio, per abbassare la pressione del sangue in maniera naturale sarebbe più efficace mangiare banane rispetto alla riduzione del consumo di sale. Infatti, la scoperta degli scienziati riguarda un elemento che, come è noto, possiamo trovare in particolare nelle banane, vale a dire il potassio.

Gli scienziati, a tal proposito, mettono in guardia rispetto alle quantità di nutrienti consumati quotidianamente. In effetti, nel Regno Unito addirittura il 90% della popolazione non assume la dose consigliata di 3.5 grammi di potassio al giorno, mentre l'adulto medio assume fino a 8.4 grammi di sale, il 40% in più rispetto alla quantità raccomandata di 6 grammi.

La ricerca

Secondo quanto riporta il Telegraph, gli esperti dell'Imperial College di Londra hanno analizzato i dati dello studio Salt Substitute and Stroke Study, relativo agli infarti e ai sostituti del sale, che per cinque anni ha monitorato 20.995 persone in Cina. Queste persone rientravano in una delle due seguenti categorie: avevano avuto un infarto, oppure erano di età superiore ai 60 anni e soffrivano di pressione alta.

La metà dei partecipanti allo studio ha continuato a utilizzare il normale sale da tavola durante i pasti, mentre agli altri è stato dato un sostituto in cui un quarto del sale, il cui elemento chimico è denominato cloruro di sodio, era costituito con il cloruro di potassio.

La nuova analisi dello studio è stata pubblicata il 21 febbraio nel Journal of Human Hypertension e ha rivelato che fino all'80% dell'abbassamento della pressione è stato causato dall'incremento nel consumo di potassio anziché dalla riduzione nel consumo del sale. La ricerca ha dimostrato, quindi, che aumentare il consumo giornaliero di potassio di un grammo contribuisce a diminuire i livelli di pressione arteriosa sistolica di due millimetri di mercurio, in media.

Durante lo studio di cinque anni 3000 persone hanno avuto un infarto, ma gli scienziati hanno scoperto che coloro che avevano assunto il sale "arricchito" dal potassio avevano il 14% di rischio in meno.

