Patate germogliate e rugose, gli scienziati chiariscono se sono pericolose e bisogna buttarle

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 22:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lefanno bene? Quante volte ci è capitato di trovarle nella nostra dispensa molto diverse da come le abbiamo comprate al supermercato. I fiori che nascono dalle patate sono sempre stati considerati pericolosi per laal punto da indurre a buttare gli alimenti. Il dubbio c'è, ma dagliarriva una buona notizia: non è necessario liberarsene.Come si legge sul 'Mail online', ricercatori dell'hanno dimostrato una volta per tutte che le patate germogliate sono altrettanto commestibili e sicure. L'importante è eliminare quella parte e avranno lo stesso sapore delle patate normali.Lo studio rivela inoltre che, a una settimana dall'acquisto, c'è il 50% delle probabilità di vedere spuntare i germogli. E che alcune varietà hanno una maggiore propensione rispetto ad altre.Insomma non è necessario buttar via le patate quando sono un po' rugose e morbide, hanno una parte marcia o con germogli: basta pulire in modo adeguato quella parte e il sapore sarà lo stesso.