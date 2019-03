Il Madeira Cafè, un gioiello di buffet a Milano

Inaugurato nel 2013 a Milano, zona Porta Romana, Maderia Cafè all’ora dell’aperitivo offre un ricco buffet con piatti anche vegetariani e vegani (prezzo, 8 euro). Aperto tutti i giorni, è frequentato da una clientela variegata. «Durante la settimana, il pubblico va dai 25 ai 40 anni, nel weekend l’età media si abbassa», spiega Manuel, il bartender. Curato nell’arredo, con lampade moderne, soppalco e scaffali luminosi, dotato di una valida bottigliera, offre un buon servizio e una buona qualità a un prezzo adeguato. Su prenotazione si possono organizzare feste private. Simpatico il dehor. E, per chi ama il calcio, c’è pure il mega schermo per seguire in compagnia le partite principali di campionato e coppe. Via Monte Nero 3, ore 18-02. © RIPRODUZIONE RISERVATA