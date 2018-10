Se amate il gin è un evento imperdibile. Parliamo delle Chambers of The Curious di Hendrick’s Gin, che dopo il successo ottenuto a Roma tornano al circolo filologico di Milano il 2 e 3 novembre. Che cosa aspettarsi? Una degustazione di drink, certo. Ma anche l’occasione per fare un viaggio nei meandri del cervello, sotto la guida di un “professore” e dei suoi assistenti. Tre stanze, tre trattamenti: due “one to one” della durata di poco più di cinque minuti, uno di gruppo (per massimo sei persone alla volta) per 20 minuti.



Nello specifico: il Divided brain dissected è un’esperienza collettiva in cui il prof guida i sei ospiti nella dissezione del cervello umano, un organo tutto da scoprire e…da gustare. Nella Blind dream l’ospite entra bendato e viene accolto dall’alchimista che inizia a sollecitare i suoi quattro sensi. Quanto alla Power of the mind, chi entra assiste in silenzio al lavoro del Luminatore, uno scienziato impegnato a realizzare un tubo fotosensibile che si accende con il potere della mente. L’area deputata al bere miscelato è invece l’Apothecary Bar, uno spazio arredato in stile primo ‘900 con salotti Chester e due banconi bar in legno intarsiato. Qui si può scegliere uno dei cocktail creati appositamente per la Hendrick’s Chambers of The Curious e ascoltare la musica swing, jazz e tropical house della live band e di un dj set.

