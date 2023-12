Ha 42 anni ma ne dimostra molti di meno, ecco qual è il cibo che l’aiuta a rimanere giovane: «Favorisce la cura della pelle e del cuore»

di Redazione Web

In un video sul suo canale TikTok seguito da oltre 370mila utenti, Melly esalta i benefici e i nutrienti di un particolare frutto, che, secondo lei, aiuta il corpo a mantenersi giovane e in salute. La donna, infatti, ha dichiarato di avere 42 anni ma di dimostrarne molti di meno. Ecco, quindi, qual è il cibo che consiglia ai follower per rimanere più giovane.

Il cibo perfetto

Il protagonista è il melograno, in particolare i suoi semi. Nel video, Melly spiega che i semi di melograno contengono la punicalagina, un elagitannino che ha suscitato un notevole interesse per l’utilizzo del frutto del melograno come agente terapeutico. Questo aiuta a prevenire la rottura del collagene nella pelle, contribuendo così a contrastare l'invecchiamento.

Tra gli altri vantaggi, i semi di melagrano sono noti per rallentare la crescita delle cellule cancerogene, combattere le infezioni e migliorare la salute del cuore.

Alle domande dei suoi follower Melly ha risposto che la quantità ideale per consumare i semi di melograno è di una tazza al giorno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA