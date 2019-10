Luigi Cremona: «Scopro i grandi chef, ma i piatti li cucina la mia compagna»

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

Critico gastronomico, per anni collaboratore della Guida I Ristoranti dell'Espresso, dal 95 al Touring Club Italiano, ideatore del festival della gastronomia: Luigi Cremona è un vero talent scout del gusto, capace di riconoscere un grande chef già ai primi passi in cucina.«Ho scoperto Fulvio Pierangelini, Massimo Bottura, Niko Romito, Antonino Cannavacciuolo e potrei continuare. Dal 2003/2004, con Lorenza Vitali, abbiamo lanciato oltre 75 nuove stelle Michelin».«Un conto è scoprire il talento, altro è prevedere il successo. Per individuare il primo, ci vuole esperienza. Il talento è indispensabile per il successo, che però dipende da vari fattori, incluse fortuna e capacità di cogliere l'occasionequando si presenta».«Sono diventato ingegnere e, durante gli studi, facevo il tour leader di viaggi per guadagnare e vedere il mondo. Viaggiando, è nata la curiosità per i cibi. Negli anni '70 ho fatto le prime recensioni, poi l'ingegneria ha ceduto totalmente il passo al food». Non è rimasto nulla dell'ingegnere? «La rigorosità negli assaggi».«La qualità è aumentata. Ci sono più sicurezza, preparazione, responsabilità. Inoltre, prima si mangiava fuori solo in occasioni speciali, oggi, in certi ambienti, è difficile che si mangi in casa».«Assolutamente no. Lo fa la mia compagna Lorenza che mi sopporta da vent'anni. Chi mangia sempre fuori, a casa cucina il meno possibile. Tecnicamente sono preparato, ma mi manca la capacità manuale. E anche la voglia. Amo le verdure, sono sicuro che prenderanno sempre più spazio nei menu».«Quelle del Sud America, a partire dal Perù. Poi la cucina indiana: è straordinaria ma in Italia trova ancora poca applicazione».«La ristorazione è uno dei pochi settori che ancora funziona, sta evolvendo in modo positivo. Oggi non sono i cuochi il problema, ma la sala. Non si trovano più camerieri preparati».riproduzione riservata ®