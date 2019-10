Milano, giovani ai fornelli: sfida il 30 novembre

Giovedì 24 Ottobre 2019, 11:45

Sarà Mind (Milano Innovation District) a ospitare il Festival della Gastronomia il 30 novembre e primo dicembre. La kermesse segna il primo appuntamento per la nuova edizione delI migliori chef e pizzaioli under 30 del Nord Italia si sfideranno tra di loro per aggiudicarsi la qualificazione e sperare così di vincere il titolo di miglior chef - o pizzaiolo - Emergente d'Italia 2020. Prevista la presentazione dell'edizione 2020 della Guida Alberghi e Ristoranti d'Italia del Touring Club Italiano.