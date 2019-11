Il Rum Sour spiegato da Giulia di Co.So

di Nicole Cavazzuti

Giulia Castellucci, comproprietaria di Co.So Cocktail & Social a Roma e protagonista su La7d con i ragazzi di Blue Blazer del programma Drink Me Out, spiega come fare un Rum Sour on the rock.

Ingredienti: 1 tazzina da caffè di Rum Don Papa, mezza tazzina da caffè di succo di limone, mezza tazzina da caffè di sciroppo di zucchero.

Preparazione: riempire di ghiaccio lo shaker o un barattolo di vetro e inserire tutti gli ingredienti. Chiudere, agitare con forza e versare in un bicchiere basso colmo di ghiaccio.

Il consiglio: l'aggiunta d'albume d'uovo rende più cremoso il drink.

La curiosità: il Rum Sour è una variante di uno dei cocktail preferiti da Ernest Hemingway, il Daiquiri, che però viene preparato con rum bianco e servito in coppetta senza ghiaccio. Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

