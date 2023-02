Dall'olio al sale, la dieta che fa bene al cuore: a Roma la prima "Giornata Nazionale dell'Alimentazione , Nutrizione e Cuore"

Si apre giovedi 23 febbraio alle ore 9, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, la prima "Giornata Nazionale dell'Alimentazione , Nutrizione e Cuore" promossa dal CREA , il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, presieduto dal Professor Carlo Gaudio, cardiologo.

Ad introdurre il fitto programma dei lavori degli esperti : medici , ricercatori, agronomi , biologi, nutrizionisti ed economisti , saranno i saluti di due Ministri , Francesco Lollobrigida dell'Agricoltura , e Gennaro Sangiuliano della Cultura .



Diversi gli argomenti trattati che vanno dall'interazione del cambiamento del microbioma intestinale con gli scompensi cardiaci , con un focus sull'uso e beneficio dell'olio extravergine d'oliva , allo stile di vita con l'applicazione della vera dieta mediterranea , l'impatto di una scorretta alimentazione sui fattori di rischio cardiovascolare , fino al veleno "nascosto " delle polveri bianche ( sale e droghe principalmente ) che fanno male al cuore . Non avulse dagli studi e relazioni , che saranno presentate da luminari del settore, anche l'igiene orale e la corretta masticazione che influenzano le cardiopatie . Particolare interesse sarà dedicato poi alle endocarditi in preoccupante aumento negli ultimi due anni e connesse al periodo post-covid .





Il confine fra nutraceutici , alimenti ed integratori caratterizzerà il pomeriggio di venerdì, con la disamina sulla formazione di acido urico quale fattore di rischio cardiovascolare .

" Due giorni di lavori per chiarire il valore sociale della dieta mediterranea , riconosciuta dall'Unesco come patrimonio culturale ed immateriale dell'umanità - sottolinea il Presidente Gaudio - Si confronteranno i massimi esperti del CREA e della Società italiana di Cardiologia per portare studi aggiornati su tematiche di grande attualità . Focus su alimenti e bevande che fanno parte della nostra tradizione , quali il caffè , il cioccolato , l'olio extravergine d'oliva , ed il vino, demonizzato di recente, la cui moderata assunzione produce invece effetti positivi sulla nostra salute . "

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 16:27

