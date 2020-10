Covid, lo chef Cuttaia torna libero: «Secondo tampone negativo. Il responso all'una e mezza di notte»

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 13:02

Dopo l’isolamento, il lieto fine:, dopo che a seguito del nostro articolo di ieri per lo chef siciliano è arrivato finalmente il risultato del secondo tampone, il cui responso era fondamentale affinché la quarantena potesse volgere al termine. «Stamattina mi hanno liberato», ha raccontato a, che il risultato lo ha ricevuto addirittura all’«Non so se è una coincidenza per via dell’articolo - sorride lo chef - ma in piena notte è arrivato il responso e ora sono libero». Da ieri, aggiunge, «ho ricevuto molta solidarietà da parte di colleghi e amici da tutta Italia». Per riaprire il ristorante però ci vorrà ancora qualche giorno: «Dato che siamo in bassa stagione ne approfitterò per fare qualche lavoretto: riaprirò il giorno 14. Ora l’importante è essere tornato un libero cittadino».Di chef Cuttaia avevamo raccontato la storia paradigmatica che sta accadendo a molti cittadini: in isolamento da quasi un mese (dopo che l'11 settembre era stata riscontrata la positività di un collaboratore del suo ristorante La Madia), per uscire dalla quarantena aveva bisogno di sottoporsi. Ma dopo il primo test negativo e il secondo test giovedì, da quattro giorni era in attesa del responso che tardava ad arrivare: «Sono prigioniero in casa mia», le sue parole. Ieri notte la buona notizia, la guarigione e il ritorno alla normalità.