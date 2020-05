Lo chef Lorenzo Sirabella dona il suo premio “Pizza Chef Emergente” di 1000 kg di farina ad un'associazione di volontariato

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 14:26

E 1000kg di farina. Questo si vede arrivare la Mensa del Sorriso, associazione di volontariato di Casamicciola Terme nell’isola di Ischia. A scrivere e a donare è Lorenzo Sirabella, il ventisettenne pluripremiato chef e pizzaiolo del Dry Milano di via Solferino, che devolve l’intero premio vinto a Pizza Chef Emergente 2019, contest organizzato da Luigi Cremona e Witaly. «Mi reputo fortunato - scrive Sirabella - perchè svolgo un lavoro che amo e che negli ultimi anni mi sta dando forti emozioni. Purtroppo non tutti hanno la mia stessa fortuna ma grazie ad associazioni come la Mensa del Sorriso, i meno fortunati riescono a sostenere una vita migliore».- da due anni al timone del famoso drink e pizza della city milanese dove sta trascorrendo il lockdown - ritorna idealmente un po’ a casa. «Ho vinto questo premio - scrive nella lettera - 1000kg di farina a marchio Le 5 Stagioni. Oggi, con l’aiuto del Molino Agugiaro & Figna che la produce, ho deciso di devolvere l’intero premio all’associazione per aiutarvi, nel mio piccolo, ad affrontare questo momento di difficoltà. La farina è uno degli elementi base della nostra catena alimentare, un alimento versatile ed adattabile per creare innumerevoli prodotti gastronomici. La mia speranza è che voi possiate donarla ai più bisognosi o la possiate utilizzare all’interno delle vostre mense per sostenerli». Così scrive. «Siamo commossi per questa corposa donazione e per le parole che ci hanno dedicato - rispondono dalla Mensa del Sorriso - Ci lusingano e ci danno forza per continuare ad aiutare chi ne ha bisogno in un momento così difficile».