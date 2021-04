Carbonara Day. Tradizione sì, ma con un tocco in più LA RICETTA

Il 6 aprile si festeggia il Carbonara Day, un classico intramontabile della tradizione italiana conosciuto e amato in tutto il mondo tanto da essere celebrato una volta all’anno, proprio oggi! Un valido pretesto per prepararsi uno dei piatti più amati dagli italiani, una ricetta deliziosa che fa bene all’umore.

Se molti sono ancora fermi al dilemma guanciale o pancetta, altri hanno deciso di reinterpretare il piatto con ricette d’autore e con ingredienti a volte inaspettati. L’unico ingrediente che è possibile aggiungere a questo piatto perfetto, senza snaturarlo, è lo Zafferano 3 Cuochi. Aggiungere una bustina di zafferano durante la cottura della pancetta preserva il gusto della ricetta originale esaltandone il sapore.

Ingredienti per 4 persone, pronto in 25 minuti

350 g di spaghetti 150 g di pancetta 4 tuorli di uovo + 1 uovo intero 100 g di pecorino grattugiato 1 bustina di Zafferano 3 Cuochi 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva q.b. sale e pepe Preparazione Tagliate la pancetta a dadini, mettetela in un tegame con olio EVO e 1/2 bustina di zafferano diluito in poca acqua e fatela friggere fino a quando il grasso sarà diventato trasparente e croccante; togliete dal fuoco e lasciate intiepidire. Sbattete le uova in una ciotola, unite il pecorino, l’altra 1/2 bustina di zafferano e, dopo aver scolato la pasta, aggiungetevi la salsa di pancetta, uova, pecorino e zafferano; assaggiate e, se necessario, aggiustate di sale.

Servite gli spaghetti alla carbonara e Zafferano 3 Cuochi e se vi piace, aggiungete altro pecorino e pepe nero macinato. Buon Carbonara Day!

