Capodanno da Cracco, il prezzo choc del cenone (vino escluso): ecco quanto costa e il menù completo

di Redazione Web

Capodanno 2023 è sempre più vicino. E, come di consueto, sarà preceduto dal cenone ricco dei piatti più e meno classici. Una tradizione che gli italiani si preparano a celebrare e anche i ristoranti attendono l'inizio delle danze. All'evento si prepara anche Carlo Cracco, presso il suo Ristorante milanese Galleria, situato proprio nel cuore della città, nella Galleria Vittorio Emanuele. Lo chef ha organizzato la cena di fine anno per i clienti disposti a pagare 500 euro, bevande escluse.

Leggi anche > Pizza di Cracco, Sorbillo va a cena dallo chef: "Forse criticano perché era il duro di Masterchef"

Il menù

Ma cosa prevede il menu del cenone di Capodanno di Cracco? Si parte con gli antipasti, ovvero insalata russa caramellata al tartufo bianco, ostrica «Vert» alla brace con mela cotogna, bernese alla curcuma e yuzu e coda d’astice a vapore, kiwi, avocado e coriandolo. Segue morbido (risotto) allo zafferano condito con caviale e oro e riso mantecato all'aringa, cavolo rapa e cioccolato amaro e come secondo cappone farcito in insalata, melagrana e mascarpone e salmerino delle Alpi in crosta di sfoglia, tartufo nero e bietole. Per il dessert, infine, leggera alla vaniglia, marroni canditi e cioccolato, e un vassoio di piccola pasticceria. Ma nei 500 euro del menù fisso non si prevedono le bevande.

Vino escluso

Oltre a una bottiglia di vino, selezionata dalla sua cantina, bisognerà dunque aggiungere l'acqua e lo spumante (o champagne) per il brindisi di mezzanotte. Altrimenti è possibile acquistare la degustazioni di vini abbinati dal sommelier per ulteriori 150 euro, arrivando a un prezzo totale di 650 euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA