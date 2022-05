Bevi latte tutti i giorni? Secondo la scienza sei a rischio

Bevi latte tutti i giorni a colazione? Non riesci proprio a fare a meno di questo alimento nella tua dieta? Non ci sarebbe nulla di male visto che si tratta di un cibo ricco di nutrienti, eppure un nuovo studio lo mette in relazione alla possibilità di sviluppare il cancro. Come riporta il sito Greenme.it, i prodotti lattiero-caseari (latte, yogurt e formaggio) aumenterebbero il rischio di sviluppare tre tipi aggressivi di cancro.

Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> COLAZIONE CONTRO LA PANCETTA, QUESTA È LA MIGLIORE POSSIBILE PER GLI SCIENZIATI

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Maggio 2022, 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA