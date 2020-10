Batterio Escherichia coli nello stracchino, ritirato un lotto dal mercato: l'annuncio del Ministero della Salute

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 13:07

Allarme per la presenza delin un formaggio, anche se prodotto in dimensioni ridotte. Ilha reso noto di aver disposto il: ecco di quale si tratta.L'avviso di richiamo era scattato il 28 settembre scorso ma è stato reso noto solo oggi. Il ritiro riguarda il prodotto '',dell'azienda agricola Armanni Angelo, che ha il suo stabilimento a Treviolo (Bergamo). Il marchio di identificazione èed il prodotto richiamato ha come. Lo stesso produttore ha spiegato che il lotto richiamato è stato prodotto in appena 14 forme, vendute a peso sfuso e non preimballate. Di queste, solo sette forme sono state messe in commercio prima del richiamo e riguardano esclusivamente la vendita al dettaglio presso lo spaccio dell'azienda, che ha la sede nello stesso stabilimento di trasformazione del latte. La raccomandazione è di controllare il lotto di produzione e di non consumarlo.L'è un gruppo di batteri che si trovano spesso nell'intestino degli animali, uomini compresi. Nella maggior parte dei casi questi batteri sono innocui, ma ce ne sono alcuni che possono mettere a rischio la salute: si va da casi lievi come crampi addominali, vomito e diarrea, fino a infezioni gravi che richiedono l'ospedalizzazione. L'si trova spesso in acqua e alimenti contaminati, specialmente se consumati crudi, ma anche nel latte non pastorizzato o nella carne non adeguatamente cotta, e rappresenta un serio rischio soprattutto per bambini e anziani.