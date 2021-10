Zan: "Oggi pagina nera per la democrazia e per i diritti"

(LaPresse) Alessandro Zan deluso dopo che il Senato ha bloccato il ddl contro l'omotransfobia da lui ideato. "Quella di oggi è una pagina nera per la nostra democrazia e i diritti perché il Senato ha deciso di essere lontano dal paese reale che a grande maggioranza ha chiesto e chiede una legge contro i crimini d'odio", così il deputato del Pd che poi ha continuato. "Questa battuta d'arresto non consente all'Italia di essere tra i paesi più civili e avanzati. La destra sovranista non ha accettato di togliere la tagliola del non passaggio agli articoli, e questo dimostra come sia vicina a Orban e alla Polonia e non invece ai paesi più civili".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA