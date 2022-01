Venezuela: estradati in Italia due pericolosi latitanti

(LaPresse) Due pericolosi latitanti sono stati estradati dal Venezuela e sono arrivati domenica in Italia. Si tratta di Roberto Vivaldi, 70 anni, condannato a 20 anni e 10 mesi di reclusione per per reati associativi e contro il patrimonio – tra i quali, bancarotta fraudolenta, ricettazione, riciclaggio, falsità materiale nonché insolvenza fraudolenta e Flavio Febi, 32enne italiano destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2017 dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino per traffico internazionale di stupefacenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Gennaio 2022, 17:20

