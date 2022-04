(Adnkronos) - I soldati della Russia hanno lasciato mine praticamente ovunque prima di abbandonare alcune zone occupate in Ucraina. Dal ministero dell'Interno di Kiev vengono diffusi video che documenterebbero la presenza di mine in abitazioni, giardini, edifici. Una clip fa riferimento ad una mina collocata in una lavatrice in una casa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 15:19

