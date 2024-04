Ubriaco contromano a 160 all'ora in autostrada con un bambino a bordo: il video della polizia

Guidava ubriaco a oltre 160 km/h con la sua vettura in corsia d'ermergenza con a bordo un bambino sulla autostrada M40 in Gran Bretagna nel dicembre 2021 in Gran Bretagna.

Miley Connors, 37 anni, ha ricevuto una condanna a due anni con sospensione della pena presso la Oxford Crown Court e gli è stato vietato di guidare per due anni. Il video che ha ripreso la scena è stato girato dalla polizia sulla M40 nel Warwickshire, Oxfordshire e Buckinghamshire nel dicembre 2021.

Dopo essersi schiantato contro lo spartitraffico e aver abbandonato il suo veicolo, era stato individuato con un bambino da un elicottero della polizia e arrestato vicino a Worminghall.

