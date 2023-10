Terremoto in Afghanistan: oltre 2 mila morti e 10 mila feriti

Il bilancio provvisorio della violenta serie di terremoti che ieri ha colpito la provincia afghana di Herat in Afghanistan diventa di ora in ora sempre più drammatico. Superati i 2 mila morti e i 10 mila feriti. Lo afferma il regime talebano di Kabul attraverso l'autorità per la gestione delle emergenze, citate dall'agenzia Anadolu. Al momento i morti sono almeno 2.053 e 9.249 feriti. Oltre 1.300 case sono state totalmente o parzialmente distrutte.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 10:05

