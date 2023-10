Terremoto, il piano per i Campi Flegrei: «Zone rosse e gialle e trasferimenti». Cosa succederà in caso di allarme

Una zona rossa, che prevede l'evacuazione preventiva della popolazione in caso di 'allarme', e una zona gialla per gli allontanamenti temporanei, oltre a quattro diversi livelli di allerta. È quanto disposto nel Piano nazionale di Protezione civile per i Campi Flegrei nel caso dello scenario peggiore, ovvero l'eruzione del Vesuvio, che coinvolge in tutto un milione e trecentomila abitanti e include uno 'schema di gemellaggio' per il trasferimento della popolazione dei Comuni in zona rossa verso varie regioni.

Terremoto, paura per il Real Madrid: «Scossa avvertita dai calciatori in hotel». Il mistero lettera fake

Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli: «Prove di evacuazione per il terremoto nei prossimi giorni»