Terremoto all'Aquila oggi, due scosse di magnitudo 3.1 e 2.0: avvertite anche in provincia

di Redazione Web

Scossa di terremoto oggi all'Aquila. L’epicentro della scossa di magnitudo 3.1 gradi è stato registrato dalla Sala Ingv di Roma a Scurcola Marsicana alle 15.33, ad una profondità di 7.3 km. La scossa è stata registrata alle 22.10 di mercoledì 10 aprile ed è stata avvertita anche in provincia, da Avezzano a Capistrello. Una seconda scossa di magnitudo 2.0 è stata avvertita alle 22.14.

Paura per molti abruzzesi, che hanno avvertito la scossa nella tarda serata di mercoledì. In molti sono scesi in strada dopo il terremoto. Al momento non si registrano danni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 22:36

