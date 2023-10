Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli: «Prove di evacuazione per il terremoto nei prossimi giorni»

Le scosse di terremoto degli ultimi giorni nella zona dei Campi Flegrei, l'ultima delle quali lunedì sera intorno alle 22 di magnitudo 4.0, stanno causando sempre più agitazione nella popolazione. Mentre alcuni, spaventati, si riversano in strada con i propri averi più preziosi tra le braccia, altri si affidano direttamente alle automobili e partono in cerca di una via di fuga, provocando lunghe code e ingorghi.

Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, una delle zone più colpite, ha commentato così l'ultima forte scossa: «Sono necessarie prove di evacuazione a Pozzuoli, non sappiamo ancora la data precisa ma avverranno nei prossimi giorni». I cittadini dovranno quindi tenersi pronti all'evenienza.