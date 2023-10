Terremoto a Napoli, la potente scossa 4.0 ripresa da una telecamera in casa

Terremoto a Napoli. Una forte scossa è stata avvertita nella serata di martedì alle 22.08 in città. Alcune persone si sono riversate in strada. Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto nella zona Campi Flegrei, ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito distintamente in varie zone della città, sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito.

Molta la paura e segnalati alcuni crolli di calcinacci in zona Agnano. Sui social si sono rincorse le reazioni di quanti hanno avvertito la scossa e c'è anche chi ha pubblicato il momento esatto in cui la terra ha tremato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 09:27

