Terremoto Napoli Campi Flegrei, nuova scossa magnitudo 4.0 in serata: ancora paura in città, gente in strada

Terremoto a Napoli. Una forte scossa è stata avvertita nella serata di martedì alle 22.08 in città. Alcune persone si sono riversate in strada. Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito distintamente in varie zone della città, sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito. Non si hanno, al momento, segnalazioni di danni.

Sono diverse le segnalazioni sui social, con l'hashtag terremoto al primo posto tra le tendenze di twitter e utenti che scrivono da varie zone della città e dell'immediato entroterra spiegando di aver sentito la terra tremare.