WhatsApp sempre più simile a Telegram: come funzionano i canali e chi ha già aderito

WhatsApp si rifà, ancora, il look e assomiglia sempre più a Telegram: i canali sono una realtà in tutto il mondo dopo che Mark Zuckerberg ha annunciato la novità in data 13 settembre.

La nuova funzione di Whatsapp

La nuova funzionalità permette ad utenti selezionati di creare delle chat unidirezionali a cui possono iscriversi altri utenti per restare aggiornati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 11:45

