Licenziato perché abbandona la chat di lavoro su WhatsApp: «L'azienda ci obbligava a mandare foto e video privati»

Negli ultimi tempi staccare dal lavoro è sempre più complicato. I tempi in cui, chiusa la porta dell'ufficio, si poteva pensare solo ai propri interessi sono finiti. Tra email a portata di cellulare e soprattutto programmi di messaggistica istantanea, il lavoro è sempre con noi. E, così, un lavoratore spagnolo aveva deciso di abbandonare il gruppo di WhatsApp dell'azienda, proprio per concedersi del meritato riposo e non pensare più ai problemi lavorativi. Ma la sua azione gli è costata molto cara... l'azienda ha deciso di licenziarlo.

Facebook e Instagram a pagamento, l’ipotesi che mette in allarme gli utenti europei

WhatsApp, con l'aggiornamento arrivano le foto in alta risoluzione: ecco da quando (e per quali telefoni)

Licenziato per aver abbandonato la chat di lavoro

È quanto accaduto a un uomo di Cadiz, in Spagna, che si è visto recapitare la lettera di licenziamento pochi giorni dopo aver riacquistato un po' di pace nel suo tempo libero.

Ma il lavoratore non la pensa proprio così. Per lui, infatti, l'azienda obbliga i dipendenti a inviare quotidianamente foto e video di ciò che veniva effettuato sul posto di lavoro e, proprio per questo, lui si è rifiutato e ha abbandonato il gruppo, senza cedere alla pressioni dei suoi superiori.

Secondo quanto riferito da La Vanguardia, adesso, l'uomo si è rivolto al sindacato perché a suo parere i suoi diritti di lavoratore sono stati violati. Un caso che in poche ore è rimbalzato su tutti i quotidiani e telegiornali spagnoli, facendo diventare la notizia virale. In Spagna, infatti, è garantito il diritto alla disconnessione digitale e al rispetto della loro privacy e si preannuncia una dura battaglia legale con l'azienda dell'uomo che non ha alcuna intenzione di cedere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA