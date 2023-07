WhatsApp down: «Impossibile inviare messaggi per più di un'ora». Migliaia di segnalazioni, cosa è successo

WhatsApp down nella serata di mercoledì 19 luglio. Migliaia di utenti hanno segnalato per più di un'ora l'impossibilità di inviare messaggi. Una volta entrati nell'app, il messaggio era "attendi rete" e per oltre 60 minuti la rete non aveva proprio intenzione di tornare. Quello che all'inizio sembrava un problema di un singolo utente, però, si è rivelato una problematica dell'app di proprietà di Meta.

