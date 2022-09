«Non rispetti le nostre regole? Ti strappiamo lo Swatch»: così la gang degli orologi aggredisce i clienti del negozio

«Qui comandiamo noi e devi stare alle nostre regole. Se compri l’orologio da sola, all’uscita dal negozio te lo strappiamo di mano». Racket in piena regola nel centro storico di Roma. È la minaccia rivolta ad una ragazza che ieri mattina voleva acquistare un cronografo “Swatch Omega” nel negozio di via del Corso, al prezzo di listino di 250 euro, come previsto dall’azienda svizzera di orologi. Altro che bagarinaggio: minacce di aggressioni e intimidazioni a chi si rifiuta di sottostare alle regole della “gang dello Swatch”.

Dopo l’inchiesta di Leggo sul fenomeno del reselling - l’accaparramento e la rivendita a prezzi gonfiati di prodotti (in questo caso orologi Swatch) a tiratura limitata - alcune vittime delle intimidazioni hanno denunciato le minacce ricevute. «Mia sorella ed io siamo andate due volte in via del Corso per cercare di acquistare uno “Speedmaster MoonSwatch Omega” - racconta una delle vittime della gang - e ci siamo messe in fila evitando quel gruppo di ragazzi. Uno di loro, spalleggiato da alcuni coetanei e da qualche adulto si è avvicinato e ci ha invitate ad andarcene o a comprare l’orologio da loro. Al nostro rifiuto hanno cominciato prima ad insultarci e poi a minacciarci che se fossimo riuscite a comprarlo che lo avrebbero sfilato in strada. Abbiamo chiamato i carabinieri e segnalato l’accaduto».

Nonostante l’aumento dell’aggressività della gang, lo store di via del Corso non ha ancora adottato misure per arginare il fenomeno che va in scena ormai ogni giorno dal marzo scorso. «Non fanno nulla di male - ci ha sussurrato all’orecchio ieri pomeriggio uno dei due addetti alla sicurezza - è solo un business tra ragazzi che avviene per strada dove noi non abbiamo il potere di intervenire». Ma quando si accorge che il nostro fotografo sta scattando foto, esce in strada con una commessa per mandarlo via.

