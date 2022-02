Sanremo 2022, il diario delle ultime 24 ore di Gianni Morandi

Il videodiario delle ultime 24 ore sanremesi di Gianni Morandi, un viaggio all’insegna delle emozioni che lo hanno accompagnato sul podio del 72esimo Festival di Sanremo. Dai festeggiamenti con Jovanotti per la vittoria nella serata delle cover, passando per l’incontro con i fan che lo hanno accolto con un entusiasmo travolgente, fino all’ultima esibizione sul palco dell’Ariston di “Apri tutte le porte”, brano che gli è valso il terzo posto e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla. Un eccezionale risultato celebrato sia dai sostenitori di Morandi, rimasti fino a tarda ora ad acclamarlo, sia dall’amico e compagno d’avventura Jovanotti, che l’ha subito raggiunto telefonicamente per congratularsi e condividere la gioia del momento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 17:23

