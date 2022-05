Raoul Bova ospite a "Ti sento" di Diaco: "Più che un gallo mi sento una gallina"

Ospite di Pierluigi Diaco a “Ti sento”, questa sera 3 maggio alle 23.20 su Rai2, è Raoul Bova. Ironico e introspettivo, il Don Massimo della tv si racconta con grande sincerità attraverso gli stimoli sonori e le suggestioni emotive proposte. Dopo aver ascoltato il canto di un gallo, spiazza Diaco con la sua affermazione: “più che un gallo mi sento una gallina”, svelando un lato più accudente della propria personalità, nascosto dietro il personaggio Bova, dietro le apparenze.

Raoul Bova Che mi hai dato del gallo o della gallina?

Pierluigi Diaco Può essere anche la sveglia del mattino.

RB Ah la sveglia del mattino.

PD Però te la sei chiamata la domanda. Quindi la cresta del gallo, la cresta quando la manifesti? Quando la fai vedere? Quando la metti in campo?

RB Istintivamente quando ti senti attaccato ovviamente c’è una questione di difesa no? Il gallo tira la cresta. Però non sono mai stato un gallo che si è messo la cresta in testa per andare dalle galline a fare il gallo.

PD Ma ti senti più gallo o gallina? Perché anche questo me l’hai chiesto praticamente tu poco fa, quindi io te la pongo come domanda perché è interessante la risposta

RB è interessante?

PD Eh be’ direi di sì! Ci stai perfino pensando

RB Beh va be’ adesso perché il gallo è maschio e la gallina è femmina… però la gallina fa le uova, quindi dà da mangiare è più accudente, a prescindere dalla sessualità.

PD Ti senti più affine alla gallina?

RB Ma il gallo è un po’… si può dire? È un po’ antipatichello, si sente un po’ troppo gallo, si sente un po’ troppo ‘sto’

PD ‘Sto..’

RB ‘Sto… ’

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 12:06

