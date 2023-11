Ma insomma, perché non si risposa? Una donna come lei, che non si accompagni con nessuno, io non la capisco. Guardi che alla sua età potrebbe ancora scegliere chiunque, invece sceglie di stare sola, e non trovare la sua mezza mela, ma perché? Questo mi domanda, in apprensione, zia Vanda. Mia curiosa, a parte il fatto che sono sacrosantissimi cavoli miei, ma che tipo sarebbe, secondo lei, una come me? Non mi è chiaro se mi sovrastima o mi sottovaluta. A volte mi stupisco delle presupposizioni che mi riguardano. Sa? Non mi serve una metà di niente, mi sento piuttosto intera, tutto sommato. E non ho idea di come si senta lei, ma io, alla mia età, come le piace dire, con me stessa mi trovo decisamente meglio che a vent’anni, epoca in cui avevo già ben che iniziato una travagliatissima (anche se per altri versi assai soddisfacente) vita sentimentale. Confesso che ci ho lavorato un po’ su. Tipo: un bel po’. E comunque, datosi che: duemiladiciannove-venti-ventuno-ventidue-ventitre-single, sono tutto meno che in bilico. La chiamerei di più una evidente stabilità. Grazie per l’affettuoso interesse. Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 16:59

