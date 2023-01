Masterchef, Antonino Cannavacciuolo scopre che Hue è della Juventus

Hue e Antonino Cannavacciuolo avevano legato particolarmente nei primi episodi di MasterChef Italia (ieri il nuovo appuntamento, su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand). Eppure qualcosa si è rotto, forse irrimediabilmente. Il motivo? Hue tifa Juventus: questo, per il napoletanissimo Antonino, è davvero troppo. (Immagini concesse da Sky)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 11:25

