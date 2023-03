Laura Pausini sposa in lacrime, il matrimonio segreto con Paolo Carta. Location, abito, proposta: tutti i dettagli

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. La coppia, dopo 18 anni d'amore e una figlia, Paola, nata nel 2013, ha celebrato il matrimonio con rito civile in una cerimonia segreta. La cantautrice non si è riposata neanche nel giorno delle nozze, e ha scelto la musica per scambiare le promesse con quello che è ormai a tutti gli effetti suo marito: Laura ha cantato, accompagnata alla chitarra da Paolo, l'inedito "Davanti a noi", scritta da entrambi. La sposa non ha trattenuto l'emozione, e sul fatidico "in salute e in malattia" non è riuscita a ricacciare le lacrime.

La cerimonia segreta

I due si sono sposati nel comune di Solarolo (Ravenna). La cerimonia si é svolta in gran segreto in Romagna, nella casa dei genitori di Laura, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi. Una vera e propria sorpresa anche per gli invitati. La Pausini, che nei giorni scorsi aveva annunciato che si sarebbe finalmente sposata ma senza specificare la data, aveva infatti convocato tutti per quella che avrebbe dovuto essere una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera. Una volta arrivati gli ospiti hanno trovato ad accoglierli Laura e Paolo in versione sposi. A portare le fedi a mamma e papà è stata la piccola Paola, corondando così quello che era stato da sempre il sogno dei genitori.

La proposta di matrimonio

Laura e Paolo condividono la vita già da 18 anni, e - come spiega la Pausini attraverso una storia Instagram - il compagno le aveva proposto di diventare marito e moglie già 11 anni fa. A ritardare la data delle nozze, la scoperta della gravidanza. Fu allora che i due decisero che si sarebbero sposato quando la figlia sarebbe stata abbastanza grande da poter portare loro le fedi. Nel luglio del 2021, immediatamente dopo il lickdown, è stata Laura a ripetere la proposta a Paolo, e oggi il loro giorno è finalmente arrivato.

Laura Pausini ha scelto per il giorno del matrimonio un abito bianco, come vuole la tradizione, ma decisamente semplice. L'abito in raso liscio è dal taglio lineare, girocollo e morbido, completato da una giacca in tinta taglio smoking (che strizza l'occhio a quello indossato nel 1993 per il debutto sul palco di Sanremo). Smoking anche per lo sposo, che sotto la giacca indossa una shirt girocollo. Dallo stile più romantico, invece, il vestito della damigella: l'abito della bambina è impreziosito da applicazioni di fiori in 3D.

L'annuncio su Instagram

La notizia delle nozze è arrivata in anteprima dal profilo Instagram di Laura Pausini, dove la cantante ha pubblicato la prima foto di lei e Paolo Carta in versione marito e moglie.

