Laura Pausini, il matrimonio è ufficiale: «Sposerà il compagno Paolo Carta». Ma sulla data è ancora giallo

di Redazione web

Laura Pausini sposerà il compagno Paolo Carta, con il quale fa coppia fissa da ormai 18 anni. La cantante e il chitarrista non hanno ancora reso nota la data del matrimonio e nemmeno si sono pronunciati sulle nozze che però sono state confermate dalle pubblicazioni di matrimonio spuntate sul sito ufficiale del Comune di Roma. Tutto ufficiale dunque: i due dovrebbero sposarsi entro la fine del 2023 e alcune voci dicono che Laura vorrebbe che il suo grande giorno si celebrasse nella sua Solarolo.

Laura Pausini: «Copertine vietate alle donne over 40, perché a noi no e agli uomini sì?». Oggi esce il suo nuovo singolo 'Un buon inizio'

Laura Pausini senza freni: «Mai più a Sanremo in gara, per me il Festival non è come andare al Grammy...»

Laura Pausini, 30 anni di carriera tra successi, gaffe e polemiche

La storia d'amore tra Laura Pausini e Paolo Carta

Sicuramente i fan di Laura Pausini saranno contenti di sapere che la loro cantante preferita finalmente si sposerà con il compagno di una vita. Laura e Paolo Carta si sono conosciuti nel 2005 proprio grazie alla musica: lui infatti, era il chitarrista della cantante quando si spostava da un Paese all'altro per i suoi tour. Nel 2013 poi, il grande amore di Laura e Paolo è stato coronato con la nascita della loro unica bambina, Paola che spesso appare sui social con la mamma. La cantante e il compagno avrebbero dovuto sposarsi diverso tempo fa ma, a causa della pandemia da Covid, sono stati costretti a rinviare le nozze. Un po' di tempo fa, Laura aveva detto: «Amo Paolo, abbiamo una bella famiglia e penso che ormai sia arrivato il momento di sposarci: è un passo che desideriamo fare tutti e due».

I 30 anni di carriera

Il 2023 quindi, sarà un anno magico per Laura Pausini che oltre a sposarsi, festeggia anche i suoi primi 30 anni di carriera: un percorso fatto di grandi successi e di riconoscimenti. Laura, per celebrare il proprio lavoro, a fine febbraio si è esibita in tre concerti in sole 24 ore: partenza da New York, scalo a Madrid per poi finire a Milano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA