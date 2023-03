Laura Pausini: «Copertine vietate alle donne over 40, perché a noi no e agli uomini sì?». Oggi esce il suo nuovo singolo 'Un buon inizio'

di Redazione Web

Laura Pausini si scaglia contro il ban delle copertine, quella sorta di divieto che sembra esistere per le donne over 40: «Copertine vietate alle donne over 40, perché a noi no e agli uomini sì?».

«Esiste tutta questa retorica che vuole spingere sulle donne ma poi mi è capitato, in almeno 6/7 nazioni, che i giornali non vogliano mettere una donna che ha passato i 40 in copertina»: lo dice Laura Pausini in una lunga intervista pubblicata come cover digitale di Billboard Italia. «Eh, però gli uomini over 40 - si duole la cantautrice, che torna il 10 marzo con il singolo 'Un buon inizio' - finiscono in cover senza problemi! E molto spesso i direttori di giornale sono donne! Non sono tutti o tutte così e non è che mi si debba la copertina per forza. Però spesso c'è un gran chiacchiericcio a cui non corrispondono i fatti. Da donna ho imparato che bisogna concretizzare. Dal '93 a oggi un cambiamento pazzesco c'è stato! È che dobbiamo lottare ancora tanto e dobbiamo autoconvincerci che ce la facciamo. Anche quando crediamo di non farcela più». «A chi mi dice "ormai", perché "ormai" potrei avere superato l'età giusta per fare una certa cosa e sono anche una donna. O a chi - dice Pausini, reduce dalla ventiquattro ore live il 27 febbraio per festeggiare i 30 anni de La Solitudine - si dimostra dubbioso davanti alle mie proposte. Rispondo solo in un modo: allora lo faccio!».

Il nuovo singolo di Laura Pausini

Esce oggi 'Un buon inizio/Un buen inicio', il nuovo singolo della cantante Laura Pausini, disponibile in tutto il mondo in uscita per Atlantic Warner e inserito nelle principali playlist globali, il nuovo singolo di Laura Pausini. Lo anticipa ai fan che hanno preso parte alle tre special performance di New York, Madrid e Milano di #Laura30, la straordinaria maratona live per celebrare i trent'anni di carriera della cantante italiana più ascoltata del mondo.

La canzone intensa, esalta ancor di più non solo le doti di Laura Pausini come interprete, ma anche quelle di cantante appassionata e personalissima. É una vera e propria storia di vita. «Il nuovo singolo si intitola 'Un buon iniziò, ed è una fotografia di tutto ciò che mi ha portata fino a questo momento», dice la Pausini. «Volevo regalarne un'anticipazione a chi è venuto a festeggiare con me a New York, Madrid e Milano, perché volevo che fosse il nostro buon inizio, non solo il mio».

L'artista fa un cenno poi ai suoi 30 anni di carriera, e al periodo che ha preceduto il suo ritorno sulla scena discografica. «È vero che ho festeggiato 30 anni di carriera, ma è anche vero che dopo il 27 febbraio per me è iniziato un nuovo percorso. Come molti di noi in questi anni di stop, ho avuto molto tempo da dedicare ai miei pensieri, a farmi domande sul mio passato e sul possibile futuro. Nonostante io abbia vissuto esperienze incredibili come L'Oscar, il Golden globe, l'Eurovision e il film Piacere di conoscerti, devo ammettere che mi sono sentita più volte persa, forse suggestionata da persone che attorno a me nel mio lavoro mi hanno fatto capire che non credevano più in me».

Pausini: «Le cicatrici oggi mi servono per volare»

«Ci ho messo più di due anni a trovare il coraggio di non ascoltare più quelle parole che come bombe lasciavano cicatrici -dice con sincerità l'artista- Le stesse cicatrici che oggi mi servono per volare meglio, per andare a vedere cosa c'è dopo, anche se nella mia vita ho vissuto tantissimo, non voglio sedermi sul passato, voglio dimostrare a me stessa e a chi mi giudica che la vita mi ha insegnato a combattere per le cose in cui credo. E io, credo che questo sia davvero un 'Buon Inizio'».

