Giancarlo Magalli, dopo il tumore è guarito. Da Francesca Fialdini annuncia: «È fatta!»

Giancarlo Magalli è finalmente guarito. Dopo mesi di silenzio, il conduttore era uscito allo scoperto raccontando del tumore che lo aveva colpito. E, adesso, ospite di Francesca Fialdini ha annunciato: «Sono guarito! È fatta!».

ll conduttore è stato lontano dalla tv per curarsi da un tumore. E nella puntata di ieri, domenica 16 aprile, nel programma "Da noi... a ruota libera" il conduttore ha fatto il lieto annuncio.

Giancarlo Magalli è tornato a raccontarsi in tv per parlare della sua carriera e della sua esperienza di uomo di spettacolo a 360 gradi. ll conduttore, che è stato lontano dalla tv per curarsi da un tumore, ha annunciato: «La guarigione oramai è andata, è fatta! La diamo per certa. C’è voluto un po’ ma siamo qui. E quindi ora potrei tornare in tv nel ruolo ‘Lazzaro’, vediamo», scherza così sul finale dell’intervista e si congeda applauditissimo dal pubblico presente in studio.

