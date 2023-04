Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, dal diverbio in tv al processo per diffamazione: rinvio ad ottobre

di Redazione web

ll conduttore televisivo della Rai, Giancarlo Magalli dovrà difendersi in tribunale dall’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe presentatrice e attrice. Ieri, l'udienza in cui dovevano essere ascoltati Magalli e una testimone è stata rinviata. In aula era presente anche lo stesso Giancarlo Magalli, reduce dalle cure mediche per il linfoma di Hodgkin che lo aveva colpito. Il contenzioso tra i due, nasce nel 2017 durante una puntata della trasmissione «I fatti vostri», dove la Volpe rivelò in diretta l’età di Magalli. Dopo l'affermazione della Volpe, Magalli l'accusò di essere una «rompi...».

La vicenda

L'affermazione suscitò polemiche, sui social e Magalli, rispose ad un post, affermando di non avercela con le donne, dicendo «che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni...». Il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per il procedimento, motivando la decisione che la frase non era oltraggiosa e nemmeno offensiva, ma il giudice per le indagini preliminari, dispose l'imputazione coatta. La prossima udienza è fissata per l'11 ottobre prossimo davanti al giudice monocratico.

