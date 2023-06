Fanum, sul set a Tarquinia la regista Iris Gaeta: «Raccontiamo molto la città durante il buio»

Si stanno svolgendo in questi giorni a Tarquinia le riprese di Fanum, film diretto da Iris Gaeta, qui al suo esordio come regista di un lungometraggio. Scritto da Cristiano Gazzarrini, Nicolò Gaetani e Enrico Savini e prodotto da Play Entertainment, Fanum è un «mystery thriller», come ci spiega proprio Iris Gaeta, sul set della sua prima opera. Il cast e la produzione si stanno infatti dividendo tra le location tarquiniesi, immergendosi in parte anche nella storia etrusca che avvolge la Tuscia.

Fanum: Iris Gaeta racconta Tarquinia

«Il film parla della ricerca del fanum, il tempio degli Etruschi che ancora oggi non sappiamo se è stato trovato o meno - spiega Iris Gaeta -. È una storia avvincente, in cui la protagonista Marianne (Valeria Solarino, ndr) torna a Tarquinia dopo tanti anni per incontrare ciò che aveva lasciato nel suo passato.

