Chiambretti in Rai? Fiorello lo incalza: «Saresti l'unico di sinistra, portati una bandiera rossa»

Fiorello sta per chiudere questa stagione di Viva Rai2. È cominciata oggi, lunedì 5 giugno, l'ultima settimana del programma. Nella sua rassegna stampa c'è spazio per le recenti dichiarazioni di Piero Chiambretti, al quale «piacerebbe chiudere la carriera in Rai». Fiore non si è lasciato scappare l'occasione e ha subito incalzato il conduttore torinese. Ecco cosa ha detto.

Fiorello su Chiambretti in Rai

«Chiambretti - è il commento ironico dello showman - è l'unico, l'unico soprattutto di sinistra, che vuole venire in Rai e non andare lì, a Discovery.

Poi Fiorello lancia l'idea: «Visto che Cattelan ha dichiarato che non vuole prendere il posto di Fazio, sarebbe una bella idea Chiambretti di domenica a quell'ora lì. Viene da un posto dove guadagna a un posto dove non guadagna niente...».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 14:08

