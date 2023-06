Il Teatro Sistina diventa itinerante e dopo Roma arriva a Milano: ma l'obiettivo è tutta l'Italia

Il Teatro Sistina raddoppia. Il tempio romano della commedia e del musical esporta a Milano il suo brand, fatto di grandi spettacoli, e lo fa nel Sistina Chapitau, un teatro-tenda con 1.500 posti, con l'obiettivo di raggiungere al più presto tutte quelle città italiane, da nord a sud, dove non c'è un teatro in grado di ospitare produzioni di pregio.

Stagione doppia

Dal prossimo dicembre, e fino ad aprile 2024, in parallelo agli spettacoli nella storica sede di Via Sistina, lo Chapiteau di Milano partirà con un musical d'eccezione, Cats, con l'interpretazione di Malika Ayane, e poi Il Marchese del Grillo con Max Giusti, la nuova produzione, Matilda con Luca Ward e per chiudere Billy Elliott con Rossella Brescia e Giulio Scarpati.

Idea ambiziosa

Il nuovo teatro, sviluppato da un'idea del direttore artistico del Sistina, Massimo Romeo Piparo, nasce con l'esigenza di portare spettacoli di qualità, laddove non ci sono le strutture in grado di ospitarli. «I teatri esistenti a Milano non erano disponibili per i nostri spettacoli nei periodi richiesti, per cui il nostro sarà un teatro complementare a quelli esistenti. In qualche modo sono stato obbligato a farlo», confessa Piparo alla presentazione del Chapiteau.

Stagione milanese

Se a Milano, il Sistina sarà collocato allo Scalo Farini, in realtà l'idea di Piparo è di mettere in piedi una sorta di teatro viaggiante come è nella tradizione storica teatrale. «Il teatro viaggiante è la cosa più magica che ci sia, arriva dove non c’è nulla e poi sarà anche un occasione di lavoro importante, perché impiegherà circa 50 persone in viaggio con 15 tir, ma vorrei arrivare anche al Sud, scendere al Salento per l'estate 2024», spiega il direttore artistico. «Milano non aspetta altro fidatevi.

Le novità

Tra le altre novità, Matilda con Luca Ward nei panni della preside e la coppia di comici di, The Pozoli Family saranno i genitori di Matilda, che sarà lo spettacolo di Natale 2023 a Roma, mentre My fairy lady sarà in autunno a Roma ed il prossimo autunno, quello 24/25 a Milano. Infine l'Accademia Sistina che sarà ospitata nello Chapiteau con dei corsi intensivi che si concentreranno nei 3 mesi di spettacolo.

