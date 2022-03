Cristina D'Avena e il camaleonte Carletto (Sofficini) protagonisti della nuova canzone "La Canzone di Carletto"

Per intere generazioni è stata la voce delle sigle di tutti i cartoni animati di successo, un volto amato e conosciuto da grandi e piccini. Cristina D’Avena, compiuti 40 anni di carriera con oltre 7 milioni di copie vendute (primo Disco D’Oro nel 1982 con la “Canzone dei Puffi”), è un’icona pop e di stile, una beniamina della musica leggera: reduce dal successo degli album “Duets – Tutti cantano Cristina” e “Duets Forever”, in cui la cantante interpreta i suoi grandi successi con le più importanti star della musica italiana, e dalla recente partecipazione al programma tv “Il Cantante Mascherato”, dove ha prestato la voce ad un Cavalluccio Marino, oggi torna in un featuring d’eccezione con un vero showman, l'irriverente camaleonte Carletto.

Dal 1998 è il volto dello storico brand Sofficini, un’autentica rivoluzione nel mondo dei surgelati, apparsa come assoluta novità più di 40 anni fa, e che ha subito conquistato il palato dei bambini e la fiducia delle mamme.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 11:42

