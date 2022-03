(Agenzia Vista) Mosca, 23 marzo 2022 "La Russia non accetterà più pagamenti in euro o dollari per il suo gas", così il Presidente russo Putin nel corso di una riunione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 18:42

