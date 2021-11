Scoperta Pompei, Franceschini: «Sito archeologico è modello unico al mondo»

(Agenzia Vista) Napoli, 06 novembre 2021 “Pompei è la prova che quando l’Italia crede in se stessa e lavora come una squadra raggiunge traguardi straordinari ammirati in tutto il mondo. Questa nuova incredibile scoperta a Pompei dimostra che oggi il sito archeologico è diventato non soltanto una meta tra le più ambite al mondo, ma anche un luogo dove si fa ricerca e si sperimentano nuove tecnologie”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, commentando la scoperta della Stanza degli Schiavi. “Grazie a questo nuovo importante ritrovamento si arricchisce la conoscenza sulla vita quotidiana degli antichi pompeiani, in particolare di quella fascia della società ancora oggi poco conosciuta. Pompei è un modello di studio unico al mondo”, conclude Franceschini. / Ministero Cultura Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA