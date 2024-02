Si barrica in casa e spara dal balcone: la polizia fa irruzione e trova la moglie morta, lui si è suicidato

Un uomo si era barricato in casa, a Napoli, ed era affacciato alla finestra con una pistola in mano. L'obiettivo del negoziatore della polizia giunto presto sul posto era impedirgli di sparare. Tuttavia, quando le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nell'appartamento hanno trovato sia i cadaveri di lui e di sua moglie, motivo per cui l'ipotesi più probabile è che abbia ucciso sua moglie per poi suicidarsi.

L'ipotesi dell'omicidio-suicidio

Sono ancora da accertare le modalità dell'uccisione della donna e del suicidio dell'uomo, accanto al quale non è stata trovata la pistoa con cui, forse, avrebbe ucciso la moglie. Da accertare anche le cause del gesto: secondo le prime informazioni, l'uomo stava attraversando un periodo difficile dopo aver perso il lavoro. Riguardo ai tre figli è confermato che non si trovavano nell'appartamento, sembra infatti che due fossero a scuola e il terzo in gita d'istruzione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 12:57

