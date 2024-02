Napoli, uomo si barrica in casa e spara dal balcone: la polizia fa irruzione e trova la moglie morta, lui si è suicidato. Aveva appena perso il lavoro

L'uomo che si è barricato in casa a Napoli avrebbe ucciso la moglie e, secondo l'ipotesi più probabile, si è poi suicidato. La donna, infatti, è stata trovata senza vita dalle forze dell'ordine che hanno fatto irruzione nell'appartamento. Accanto a lei il cadavere del marito, che probabilmente si è suicidato.

Sono ancora da accertare le modalità dell'uccisione della donna e del suicidio dell'uomo, accanto al quale non è stata trovata la pistoa con cui, forse, avrebbe ucciso la moglie. Da accertare anche le cause del gesto: secondo le prime informazioni, l'uomo stava attraversando un periodo difficile dopo aver perso il lavoro. Riguardo ai tre figli è confermato che non si trovavano nell'appartamento, sembra infatti che due fossero a scuola e il terzo in gita d'istruzione.