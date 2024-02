Esplosione in casa nella notte, marito e moglie trovati morti a letto: l'incendio partito da una bombola di gas

di Redazione web

Esplosione nel cuore della notte in un appartamento alle pendici del Vesuvio. Nell'incendio provocato da una fuga di gas sono morte due persone, marito e moglie, e una terza è ricoverata in ospedale. La tragedia è avvenuta intorno alla mezzanotte in via Pisani a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

La fuga di gas

A perdere la vita marito e moglie, ricoverata una terza persona all'ospedale Cardarelli di Napoli, sgomberate altre due famiglie. Secondo una prima ricostruzione, la fuga di gpl dalla cucina avrebbe causato un'esplosione e il conseguente crollo di una parete della camera da letto, ed un incendio nella palazzina.

Le vittime

Sotto le macerie, i soccorritori hanno ritrovato i corpi senza vita di Rodolfo Iovine e Anna Pagano, marito e moglie, morti nel letto del loro appartamento.

