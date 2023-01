Una scena che per molti romani ha assunto i contorni della normalità: un branco di cinghiali che scorazza indisturbato in strada. Le immagini sono state girate da un passante - lui sì, incredulo - in zona Torrevecchia-Boccea intorno alle 9.30 del mattino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 13:43

