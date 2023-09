Rissa sfiorata in Consiglio comunale a Venezia, Brugnaro litiga in dialetto: «Fascista, cosa vuoi?»

Rissa sfiorata in Consiglio comunale a Venezia in seguito all'approvazione del ticket di accesso alla città che entrerà in vigore dal 2024. Protagonista il sindaco Luigi Brugnaro, contestato sia dagli oppositori dei partiti di minoranza sia dai cittadini, che risponde in alternando il dialetto all'italiano.

Rissa sfiorata, Brugnaro urla «fascista»

L'accesa suduta in Consiglio è durata oltre 5 ore, segno che la decisione di applicare un biglietto d'ingresso pari a 5 euro per visitatore (ma solo se non soggiorna nella città lagunare) non ha trovato tutti d'accordo.

