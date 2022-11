Miriam, 22 anni, falciata e uccisa nella notte da una Audi: il luogo della tragedia

Incidente mortale all'alba di oggi martedì a Pieve di Grappa in provincia di Treviso. Una giovane donna è morta, investita da un'auto. La donna, Miriam Ciobabu studentessa di 22 anni residente a Fonte con i genitori ma originaria della provincia di Udine, è stata investita alle 4.30 in via Veneto a Pieve del Grappa da un'Audi guidata da un 23enne trevigiano. Il conducente stava viaggiando verso il comune di Fonte, quando ha travolto la giovane: l'impatto è stato violentissimo e per la vittima non c'è stato scampo. Il 23enne alla guida è stato ricoverato in ospedale in stato di choc. Sul posto i carabinieri di Pieve del Grappa e Asolo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 12:13

